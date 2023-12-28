Россиян на год освободили от пени за ошибки в налоговой отчетности

28 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Пени не будут начисляться, если налогоплательщик не направил уведомление о исчисленных налогах Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям России не будут начисляться пени в том случае, когда налогоплательщик ошибся при формировании уведомления об исчисленных налогах. Или в случае, когда и вовсе его не направил. Эта мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщило правительство РФ. «Не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах», — заявили в правительстве . Уточнятся, что пени не будут начисляться также и в том случае, когда налогоплательщик не направил уведомление. Мера вступит в силу с 1 января и продолжится до конца 2024 года. Такое же решение действовало в 2023 году. В тот момент оно позволило смягчить условия перехода на единый налоговый счет. А также предоставило бизнесу возможность привыкнуть к новым условиям расчетов бюджета. Ранее в Госдуме обсуждали вопрос о повышении налогов россиянам. Сверхбогатые люди уже начали платить больше. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что он выступает против повышения нагрузки на граждан РФ. Неважно, будет ли это делаться через налоги, дополнительные сборы или другими способами.

Жителям России не будут начисляться пени в том случае, когда налогоплательщик ошибся при формировании уведомления об исчисленных налогах. Или в случае, когда и вовсе его не направил. Эта мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщило правительство РФ. «Не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах», — заявили в правительстве. Уточнятся, что пени не будут начисляться также и в том случае, когда налогоплательщик не направил уведомление. Мера вступит в силу с 1 января и продолжится до конца 2024 года. Такое же решение действовало в 2023 году. В тот момент оно позволило смягчить условия перехода на единый налоговый счет. А также предоставило бизнесу возможность привыкнуть к новым условиям расчетов бюджета. Ранее в Госдуме обсуждали вопрос о повышении налогов россиянам. Сверхбогатые люди уже начали платить больше. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что он выступает против повышения нагрузки на граждан РФ. Неважно, будет ли это делаться через налоги, дополнительные сборы или другими способами.