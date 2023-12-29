В Кремле ответили, записал ли Путин новогоднее обращение

Песков: об обращении Путина граждане узнают в новогоднюю ночь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Псков не стал раскрывать подробности новогоднего обращения Путина Фото:

О том, записал ли президент России Владимир Путин новогоднее обращение, граждане узнают в ночь на 1 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У пресс-атташе спросили, записано ли обращение президента на Новый год. «Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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О том, записал ли президент России Владимир Путин новогоднее обращение, граждане узнают в ночь на 1 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У пресс-атташе спросили, записано ли обращение президента на Новый год. «Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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