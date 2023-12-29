В Кремле ответили, записал ли Путин новогоднее обращение

Псков не стал раскрывать подробности новогоднего обращения Путина
О том, записал ли президент России Владимир Путин новогоднее обращение, граждане узнают в ночь на 1 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
У пресс-атташе спросили, записано ли обращение президента на Новый год. «Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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