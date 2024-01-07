Путин рассказал, как вернул икону из Нью-Йорка

Путин вернул икону с мощами из зарубежной церкви в Нью-Йорке
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Президент принял решение вернуть икону церкви Фото:

После рождественской службы в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону. Эта святыня раньше принадлежала жене московского генерал-губернатора Сергея Александровича.

«Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее привез и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — приводят слова президента РФ «Известия». Президент отметил, что потом принял решение привезти икону в церковь, поскольку церковь была домовым храмом для семьи московского генерал-губернатора.

В Рождество Путин отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Президент призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.

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После рождественской службы в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону. Эта святыня раньше принадлежала жене московского генерал-губернатора Сергея Александровича. «Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее привез и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — приводят слова президента РФ «Известия». Президент отметил, что потом принял решение привезти икону в церковь, поскольку церковь была домовым храмом для семьи московского генерал-губернатора. В Рождество Путин отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Президент призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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