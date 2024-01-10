Стало известно о состоянии ребенка, брошенного в сугроб блогером

Shot: с ребенком, брошенным блогером в сугроб, все в порядке

10 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Сергей Косенко заявлял, что бросал в сугроб куклу младенца Фото: Социальные сети Сергея Косенко Ребенок блогера Сергея Косенко, ранее брошенный отцом в сугроб, в полном порядке. Об этом сообщил адвокат семьи блогера. «Врач осмотрел ребенка блогера Косенко, малыш в порядке, он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб», — передает слова адвоката telegram-канал Shot. Правозащитник также сказал, что не понимает, зачем у малыша искали травмы, если Косенко заявлял, что в видео использовалась кукла. Ранее блогер опубликовал в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на Косенко. Сам блогер заявил, что на кадрах был запечатлен ненастоящий младенец. По его словам, вместо него была использована кукла, на которую с помощью монтажа было наложено лицо.

Ребенок блогера Сергея Косенко, ранее брошенный отцом в сугроб, в полном порядке. Об этом сообщил адвокат семьи блогера. «Врач осмотрел ребенка блогера Косенко, малыш в порядке, он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб», — передает слова адвоката telegram-канал Shot. Правозащитник также сказал, что не понимает, зачем у малыша искали травмы, если Косенко заявлял, что в видео использовалась кукла. Ранее блогер опубликовал в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на Косенко. Сам блогер заявил, что на кадрах был запечатлен ненастоящий младенец. По его словам, вместо него была использована кукла, на которую с помощью монтажа было наложено лицо.