Стало известно о состоянии ребенка, брошенного в сугроб блогером

Shot: с ребенком, брошенным блогером в сугроб, все в порядке
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Косенко заявлял, что бросал в сугроб куклу младенца Фото:

Ребенок блогера Сергея Косенко, ранее брошенный отцом в сугроб, в полном порядке. Об этом сообщил адвокат семьи блогера.

«Врач осмотрел ребенка блогера Косенко, малыш в порядке, он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб», — передает слова адвоката telegram-канал Shot. Правозащитник также сказал, что не понимает, зачем у малыша искали травмы, если Косенко заявлял, что в видео использовалась кукла.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на Косенко. Сам блогер заявил, что на кадрах был запечатлен ненастоящий младенец. По его словам, вместо него была использована кукла, на которую с помощью монтажа было наложено лицо.

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Ребенок блогера Сергея Косенко, ранее брошенный отцом в сугроб, в полном порядке. Об этом сообщил адвокат семьи блогера. «Врач осмотрел ребенка блогера Косенко, малыш в порядке, он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб», — передает слова адвоката telegram-канал Shot. Правозащитник также сказал, что не понимает, зачем у малыша искали травмы, если Косенко заявлял, что в видео использовалась кукла. Ранее блогер опубликовал в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на Косенко. Сам блогер заявил, что на кадрах был запечатлен ненастоящий младенец. По его словам, вместо него была использована кукла, на которую с помощью монтажа было наложено лицо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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