Володин объяснил, зачем США заставляют Европу отдавать деньги Украине

Володин: в интересах США уничтожить экономику Европы

03 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

По словам Володина, уже можно предвидеть, чем закончится ситуация в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU США заставляют Европу отправлять деньги Киеву, чтобы уничтожить экономику ЕС, а предприятия из стран, входящих в союз, переезжали в Штаты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выделенные Украине 50 млрд евро до 2027 года. «Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты», — написал Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что за последние шесть лет во Франции закрылось рекордное число предприятий. А в ФРГ в 2023 году количество обанкротившихся людей увеличилось на четверть. По словам спикера Госдумы, можно предвидеть, чем закончится подобная ситуация. Ранее ЕС на саммите в Брюсселе согласовал пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Однако Украина должна выполнить несколько условий перед получением суммы. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эти деньги будут переданы Киеву для реконструкции и модернизации страны. Кроме того, часть денег отведена для восстановления после конфликта с Россией. Более подробно читайте в материале URA.RU.

США заставляют Европу отправлять деньги Киеву, чтобы уничтожить экономику ЕС, а предприятия из стран, входящих в союз, переезжали в Штаты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выделенные Украине 50 млрд евро до 2027 года. «Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за последние шесть лет во Франции закрылось рекордное число предприятий. А в ФРГ в 2023 году количество обанкротившихся людей увеличилось на четверть. По словам спикера Госдумы, можно предвидеть, чем закончится подобная ситуация. Ранее ЕС на саммите в Брюсселе согласовал пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Однако Украина должна выполнить несколько условий перед получением суммы. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эти деньги будут переданы Киеву для реконструкции и модернизации страны. Кроме того, часть денег отведена для восстановления после конфликта с Россией. Более подробно читайте в материале URA.RU.