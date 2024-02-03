Володин объяснил, зачем США заставляют Европу отдавать деньги Украине

Володин: в интересах США уничтожить экономику Европы
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
По словам Володина, уже можно предвидеть, чем закончится ситуация в Европе Фото:

США заставляют Европу отправлять деньги Киеву, чтобы уничтожить экономику ЕС, а предприятия из стран, входящих в союз, переезжали в Штаты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выделенные Украине 50 млрд евро до 2027 года.

«Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за последние шесть лет во Франции закрылось рекордное число предприятий. А в ФРГ в 2023 году количество обанкротившихся людей увеличилось на четверть. По словам спикера Госдумы, можно предвидеть, чем закончится подобная ситуация.

Ранее ЕС на саммите в Брюсселе согласовал пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Однако Украина должна выполнить несколько условий перед получением суммы. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эти деньги будут переданы Киеву для реконструкции и модернизации страны. Кроме того, часть денег отведена для восстановления после конфликта с Россией. Более подробно читайте в материале URA.RU.

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США заставляют Европу отправлять деньги Киеву, чтобы уничтожить экономику ЕС, а предприятия из стран, входящих в союз, переезжали в Штаты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выделенные Украине 50 млрд евро до 2027 года. «Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за последние шесть лет во Франции закрылось рекордное число предприятий. А в ФРГ в 2023 году количество обанкротившихся людей увеличилось на четверть. По словам спикера Госдумы, можно предвидеть, чем закончится подобная ситуация. Ранее ЕС на саммите в Брюсселе согласовал пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Однако Украина должна выполнить несколько условий перед получением суммы. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эти деньги будут переданы Киеву для реконструкции и модернизации страны. Кроме того, часть денег отведена для восстановления после конфликта с Россией. Более подробно читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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