07 февраля 2024

Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

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Выборы в Единый день голосования в 2023 г. (ЕДГ 2023). Екатеринбург, голосование, урна для голосования, выборы 2023
В Азербайджане 7 февраля 2024 года прошли внеочередные президентские выборы Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Турецкой Республики <…> позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции искренне поздравил Алиева с уверенной победой на выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны и благополучия нашего народа», — сообщение пресс-службы передает ТАСС.

Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал документ об объявлении внеочередных президентских выборов, передает телеканал 360. На основании этого Центральная избирательная комиссия утвердила их проведение на 7 февраля. В результате итоговая явка избирателей составила 76,73%. На выборах проголосовало 4 971 032 человека, рассказали в ЦИК республики. Как сообщили экзитполы, Алиев побеждает, так как набрал около 93,9% голосов, передает RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. «Президент Турецкой Республики <…> позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции искренне поздравил Алиева с уверенной победой на выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны и благополучия нашего народа», — сообщение пресс-службы передает ТАСС. Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал документ об объявлении внеочередных президентских выборов, передает телеканал 360. На основании этого Центральная избирательная комиссия утвердила их проведение на 7 февраля. В результате итоговая явка избирателей составила 76,73%. На выборах проголосовало 4 971 032 человека, рассказали в ЦИК республики. Как сообщили экзитполы, Алиев побеждает, так как набрал около 93,9% голосов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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