Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

07 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Азербайджане 7 февраля 2024 года прошли внеочередные президентские выборы Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. «Президент Турецкой Республики <…> позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции искренне поздравил Алиева с уверенной победой на выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны и благополучия нашего народа», — сообщение пресс-службы передает ТАСС. Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал документ об объявлении внеочередных президентских выборов, передает телеканал 360. На основании этого Центральная избирательная комиссия утвердила их проведение на 7 февраля. В результате итоговая явка избирателей составила 76,73%. На выборах проголосовало 4 971 032 человека, рассказали в ЦИК республики. Как сообщили экзитполы, Алиев побеждает, так как набрал около 93,9% голосов, передает RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. «Президент Турецкой Республики <…> позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции искренне поздравил Алиева с уверенной победой на выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны и благополучия нашего народа», — сообщение пресс-службы передает ТАСС. Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал документ об объявлении внеочередных президентских выборов, передает телеканал 360. На основании этого Центральная избирательная комиссия утвердила их проведение на 7 февраля. В результате итоговая явка избирателей составила 76,73%. На выборах проголосовало 4 971 032 человека, рассказали в ЦИК республики. Как сообщили экзитполы, Алиев побеждает, так как набрал около 93,9% голосов, передает RT.