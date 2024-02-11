Reuters: Кирби станет помощником президента США

12 февраля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Кирби могут повысить в должности Фото: Official White House / Cameron Smith Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби ждет повышение в американском правительстве. Он станет помощником президента США Джо Байдена. Об этом рассказал источник из числа американских чиновников. «Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности. Он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента», — передает Reuters со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Кирби продолжит координировать коммуникации в целях национальной безопасности в ведомствах США. Он будет выступать, как раньше на брифингах для журналистов. Ранее представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала» назвала заявление Кирби о невыдаче виз российским журналистам верхом цинизма. По мнению Кирби, российские журналисты являются государственными, они не представляют свободные СМИ, передает RT.

Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби ждет повышение в американском правительстве. Он станет помощником президента США Джо Байдена. Об этом рассказал источник из числа американских чиновников. «Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности. Он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента», — передает Reuters со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Кирби продолжит координировать коммуникации в целях национальной безопасности в ведомствах США. Он будет выступать, как раньше на брифингах для журналистов. Ранее представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала» назвала заявление Кирби о невыдаче виз российским журналистам верхом цинизма. По мнению Кирби, российские журналисты являются государственными, они не представляют свободные СМИ, передает RT.