Байден призвал к реформам в Палестине

13 февраля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Байден считает, что реформы должны обеспечить потребности всех Палестинцев Фото: Официальный сайт президента Украины После того как ХАМАС лишится власти в секторе Газа, в Палестинской национальной администрации (ПНА) должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Палестинская администрация должна быть срочно реформирована. Как только закончится контроль ХАМАС над Газой, ПНА должны быть готовы строить государство, которое выступает за мир, не укрывает террористические группы, подобные ХАМАС и „Исламскому джихаду“*» — заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме. Трансляция велась на YouTube. Американский лидер добавил, что реформы должны быть осуществлены для обеспечения потребностей всех палестинцев. К ним он отнес не только проживающих на западном берегу реки Иордан, но и в Газе. О намерении создать независимое государство Палестина власти США заявили в январе этого года. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продумывает лучшие варианты и обсуждает их с партнерами в регионе. *Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

После того как ХАМАС лишится власти в секторе Газа, в Палестинской национальной администрации (ПНА) должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Палестинская администрация должна быть срочно реформирована. Как только закончится контроль ХАМАС над Газой, ПНА должны быть готовы строить государство, которое выступает за мир, не укрывает террористические группы, подобные ХАМАС и „Исламскому джихаду“*» — заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме. Трансляция велась на YouTube. Американский лидер добавил, что реформы должны быть осуществлены для обеспечения потребностей всех палестинцев. К ним он отнес не только проживающих на западном берегу реки Иордан, но и в Газе. О намерении создать независимое государство Палестина власти США заявили в январе этого года. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продумывает лучшие варианты и обсуждает их с партнерами в регионе. *Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.