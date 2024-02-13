ФСБ: угрозы тюменским школам в Telegram публикуют из-за рубежа

По данным тюменского управления ФСБ, угрозы нападения на школы Тобольска (Тюменская область), ранее опубликованные в интернете (в частности — в Telegram) — это попытка запугать граждан со стороны противника, находящегося за пределами РФ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.
«Правоохранительные органы фиксируют в интернете информацию о намерениях со стороны анонимных лиц совершить преступления террористической направленности в учебных учреждениях, в том числе Тобольска, Сургута, Нижневартовска и других городов. В ходе оперативных мероприятий в отношении частных Telegram-каналов и их создателей, которые находятся за пределами РФ, установлено, что угрозы жителям нашего региона — не более чем очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию путем создания атмосферы страха», — сообщает инфоцентр властей, со ссылкой на тюменское управление ФСБ.
Жителей области призвали не поддаваться на провокации. Также тюменцев просят с настороженностью относиться к подобным сообщениям, не пересылать их друзьям и близким и не переходить по неизвестным ссылкам.
Ранее URA.RU писало, что после опубликованных в Сети угроз, в Тобольске созвали экстренное совещание антитеррористической комиссии. По итогу заседания школы и детские сады проверили и взяли их под усиленную охрану полиции.
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