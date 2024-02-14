В Санкт-Петербурге педофила приговорили к рекордному сроку в истории РФ

Суд Санкт-Петербурга впервые приговорил педофила в РФ к пожизненному сроку
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Педофил Денис Рунов получил пожизненное за педофилию Фото:

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному сроку 56-летнего логиста Дениса Рунова. Мужчина обвиняется в растлении и изнасиловании детей, обороте детской порнографии и не только. Это первый подобный срок за всю историю РФ по данной статье.

«Дениса Рунову вменяли под полтора десятка эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании детей в целях изготовления порноматериалов, обороте детской порнографии и изнасиловании», — передает «Фонтанка» решение суда. Из материалов дела следует, что обвиняемый, вместе со своей супругой, вступал в сексуальные отношения даже с новорожденным ребенком. Насилию подвергались и другие дети, как родные, так и знакомые.

Жена Рунова обвиняется по аналогичным статьям, исключая изнасилования. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы. Они находятся на скамье подсудимых с 2022 года.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный в 2023 году отмечал, что педофилы несут недостаточное наказание и предложил их подвергать химической кастрации. Вносился даже документ о запрете педофилам посещать массовые мероприятия с участием детей.

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Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному сроку 56-летнего логиста Дениса Рунова. Мужчина обвиняется в растлении и изнасиловании детей, обороте детской порнографии и не только. Это первый подобный срок за всю историю РФ по данной статье. «Дениса Рунову вменяли под полтора десятка эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании детей в целях изготовления порноматериалов, обороте детской порнографии и изнасиловании», — передает «Фонтанка» решение суда. Из материалов дела следует, что обвиняемый, вместе со своей супругой, вступал в сексуальные отношения даже с новорожденным ребенком. Насилию подвергались и другие дети, как родные, так и знакомые. Жена Рунова обвиняется по аналогичным статьям, исключая изнасилования. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы. Они находятся на скамье подсудимых с 2022 года. Депутат Госдумы Анатолий Выборный в 2023 году отмечал, что педофилы несут недостаточное наказание и предложил их подвергать химической кастрации. Вносился даже документ о запрете педофилам посещать массовые мероприятия с участием детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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