«Осторожно, новости»: в Нижегородской области прогремел мощный взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, линия электропередач, электроэнергия, лэп, опора, энергетика, электричество
О взрыве сообщили очевидцы, передает «Осторожно, новости» Фото:

В Нижегородской области прогремел взрыв. Очевидцы заявили, что в их домах задрожали окна.

«Взрыв прозвучал в Кстовском округе. Местные рассказывают, что у них задрожали окна и начали „кричать“ сигнализации машин», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что причина взрыва пока не известна. Официальных комментариев пока что не поступало.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Нижегородской области. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области прогремел взрыв. Очевидцы заявили, что в их домах задрожали окна. «Взрыв прозвучал в Кстовском округе. Местные рассказывают, что у них задрожали окна и начали „кричать“ сигнализации машин», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что причина взрыва пока не известна. Официальных комментариев пока что не поступало. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Нижегородской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...