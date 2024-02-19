О взрыве сообщили очевидцы, передает «Осторожно, новости»
В Нижегородской области прогремел взрыв. Очевидцы заявили, что в их домах задрожали окна.
«Взрыв прозвучал в Кстовском округе. Местные рассказывают, что у них задрожали окна и начали „кричать“ сигнализации машин», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что причина взрыва пока не известна. Официальных комментариев пока что не поступало.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Нижегородской области. Ответ ожидается.
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