Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства

29 февраля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Конгресс США предотвратил остановку работы правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU Членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства, чтобы не допустить шатдауна. Об этом заявил источник. «Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства», — сообщил агентству высокопоставленный источник в Конгрессе. Это позволит избежать шатдаун в стране, пишет Politico. Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон представил двухэтапный закон, способный предотвратить шатдаун. Предполагалось, что часть программ правительства нужно профинансировать до 19 января, остальные в феврале. При этом в Белом доме в начале 2024 года заявили, что стране вновь угрожает шатдаун. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в том, что они покинули Вашингтон в середине декабря, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства, чтобы не допустить шатдауна. Об этом заявил источник. «Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства», — сообщил агентству высокопоставленный источник в Конгрессе. Это позволит избежать шатдаун в стране, пишет Politico. Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон представил двухэтапный закон, способный предотвратить шатдаун. Предполагалось, что часть программ правительства нужно профинансировать до 19 января, остальные в феврале. При этом в Белом доме в начале 2024 года заявили, что стране вновь угрожает шатдаун. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в том, что они покинули Вашингтон в середине декабря, несмотря на сложившуюся ситуацию.