28 февраля 2024

Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Конгресс США предотвратил остановку работы правительства Фото:

Членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства, чтобы не допустить шатдауна. Об этом заявил источник.

«Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства», — сообщил агентству высокопоставленный источник в Конгрессе. Это позволит избежать шатдаун в стране, пишет Politico.

Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон представил двухэтапный закон, способный предотвратить шатдаун. Предполагалось, что часть программ правительства нужно профинансировать до 19 января, остальные в феврале. При этом в Белом доме в начале 2024 года заявили, что стране вновь угрожает шатдаун. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в том, что они покинули Вашингтон в середине декабря, несмотря на сложившуюся ситуацию.

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Членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства, чтобы не допустить шатдауна. Об этом заявил источник. «Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства», — сообщил агентству высокопоставленный источник в Конгрессе. Это позволит избежать шатдаун в стране, пишет Politico. Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон представил двухэтапный закон, способный предотвратить шатдаун. Предполагалось, что часть программ правительства нужно профинансировать до 19 января, остальные в феврале. При этом в Белом доме в начале 2024 года заявили, что стране вновь угрожает шатдаун. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в том, что они покинули Вашингтон в середине декабря, несмотря на сложившуюся ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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