Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства

Членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства, чтобы не допустить шатдауна. Об этом заявил источник.
«Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства», — сообщил агентству высокопоставленный источник в Конгрессе. Это позволит избежать шатдаун в стране,
Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон представил двухэтапный закон, способный предотвратить шатдаун. Предполагалось, что часть программ правительства нужно профинансировать до 19 января, остальные в феврале. При этом в Белом доме в начале 2024 года заявили, что стране вновь угрожает шатдаун. Официальный представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в том, что они покинули Вашингтон в середине декабря, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.