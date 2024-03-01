От имени Блиновской запустили «долгожданный» курс из СИЗО

Мошенники запустили курс от имени Блиновской на ее официальном сайте
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Адвокат Елены Блиновской опроверг сообщение о запуске нового курса из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

На официальном сайте блогера Елены Блиновской появилась новость о запуске марафона, в котором она якобы обещает рассказать правду о своем задержании и «работе над ошибками». Сообщение было оформлено в стиле, присущем Блиновской, и говорило о важности осознанного отношения к жизненным событиям.

«Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в анонсе курса, опубликованном на сайте Блиновской.

Однако адвокат Елены Блиновской опроверг эти сведения, заявив, что сайт подвергся хакерской атаке, передает telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши.

Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов с апреля 2023 года. Сумма ее задолженности достигла 918 млн рублей. Сама Блиновская отправлена под домашний арест, а также ей запрещено пользоваться соцсетями. Позже ее отправили в СИЗО. Задержание блогера в свое время запустило волну злорадства среди хейтеров. Многие шутили, что ждут, когда блогер начнет проводить свои знаменитые «Марафоны желаний» из СИЗО или исправительной колонии.

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На официальном сайте блогера Елены Блиновской появилась новость о запуске марафона, в котором она якобы обещает рассказать правду о своем задержании и «работе над ошибками». Сообщение было оформлено в стиле, присущем Блиновской, и говорило о важности осознанного отношения к жизненным событиям. «Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в анонсе курса, опубликованном на сайте Блиновской. Однако адвокат Елены Блиновской опроверг эти сведения, заявив, что сайт подвергся хакерской атаке, передает telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши. Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов с апреля 2023 года. Сумма ее задолженности достигла 918 млн рублей. Сама Блиновская отправлена под домашний арест, а также ей запрещено пользоваться соцсетями. Позже ее отправили в СИЗО. Задержание блогера в свое время запустило волну злорадства среди хейтеров. Многие шутили, что ждут, когда блогер начнет проводить свои знаменитые «Марафоны желаний» из СИЗО или исправительной колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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