От имени Блиновской запустили «долгожданный» курс из СИЗО

Мошенники запустили курс от имени Блиновской на ее официальном сайте

01 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Адвокат Елены Блиновской опроверг сообщение о запуске нового курса из СИЗО Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую На официальном сайте блогера Елены Блиновской появилась новость о запуске марафона, в котором она якобы обещает рассказать правду о своем задержании и «работе над ошибками». Сообщение было оформлено в стиле, присущем Блиновской, и говорило о важности осознанного отношения к жизненным событиям. «Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в анонсе курса, опубликованном на сайте Блиновской. Однако адвокат Елены Блиновской опроверг эти сведения, заявив, что сайт подвергся хакерской атаке, передает telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши. Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов с апреля 2023 года. Сумма ее задолженности достигла 918 млн рублей. Сама Блиновская отправлена под домашний арест, а также ей запрещено пользоваться соцсетями. Позже ее отправили в СИЗО. Задержание блогера в свое время запустило волну злорадства среди хейтеров. Многие шутили, что ждут, когда блогер начнет проводить свои знаменитые «Марафоны желаний» из СИЗО или исправительной колонии.

На официальном сайте блогера Елены Блиновской появилась новость о запуске марафона, в котором она якобы обещает рассказать правду о своем задержании и «работе над ошибками». Сообщение было оформлено в стиле, присущем Блиновской, и говорило о важности осознанного отношения к жизненным событиям. «Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в анонсе курса, опубликованном на сайте Блиновской. Однако адвокат Елены Блиновской опроверг эти сведения, заявив, что сайт подвергся хакерской атаке, передает telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши. Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов с апреля 2023 года. Сумма ее задолженности достигла 918 млн рублей. Сама Блиновская отправлена под домашний арест, а также ей запрещено пользоваться соцсетями. Позже ее отправили в СИЗО. Задержание блогера в свое время запустило волну злорадства среди хейтеров. Многие шутили, что ждут, когда блогер начнет проводить свои знаменитые «Марафоны желаний» из СИЗО или исправительной колонии.