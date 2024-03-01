От имени Блиновской запустили «долгожданный» курс из СИЗО

На официальном сайте блогера Елены Блиновской появилась новость о запуске марафона, в котором она якобы обещает рассказать правду о своем задержании и «работе над ошибками». Сообщение было оформлено в стиле, присущем Блиновской, и говорило о важности осознанного отношения к жизненным событиям.
«Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в анонсе курса, опубликованном на сайте Блиновской.
Однако адвокат Елены Блиновской опроверг эти сведения, заявив, что сайт подвергся хакерской атаке, передает telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши.
Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов с апреля 2023 года. Сумма ее задолженности достигла 918 млн рублей. Сама Блиновская отправлена под домашний арест, а также ей запрещено пользоваться соцсетями. Позже ее отправили в СИЗО. Задержание блогера в свое время запустило волну злорадства среди хейтеров. Многие шутили, что ждут, когда блогер начнет проводить свои знаменитые «Марафоны желаний» из СИЗО или исправительной колонии.
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