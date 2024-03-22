Mash: снаряд ВСУ ударил по роддому в Белгороде

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Обманутые дольщики строительной компании "Речелстрой". г. Курган, разбитое стекло, разбитое окно
В здании роддома, куда попал снаряд ВСУ, выбиты окна Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгороде при обстреле жилых районов снаряд украинской армии попал в роддом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице», — передает telegram-канал. Отмечается, что в здании выбиты стекла и частично поврежден фасад.

Ранее сообщалось, что снаряды Украины попали во двор многоэтажного здания в городе. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей. Также в Белгороде включили сирену ракетной опасности.

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В Белгороде при обстреле жилых районов снаряд украинской армии попал в роддом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице», — передает telegram-канал. Отмечается, что в здании выбиты стекла и частично поврежден фасад. Ранее сообщалось, что снаряды Украины попали во двор многоэтажного здания в городе. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей. Также в Белгороде включили сирену ракетной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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