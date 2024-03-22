Mash: снаряд ВСУ ударил по роддому в Белгороде

22 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В здании роддома, куда попал снаряд ВСУ, выбиты окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде при обстреле жилых районов снаряд украинской армии попал в роддом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице», — передает telegram-канал. Отмечается, что в здании выбиты стекла и частично поврежден фасад. Ранее сообщалось, что снаряды Украины попали во двор многоэтажного здания в городе. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей. Также в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде при обстреле жилых районов снаряд украинской армии попал в роддом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице», — передает telegram-канал. Отмечается, что в здании выбиты стекла и частично поврежден фасад. Ранее сообщалось, что снаряды Украины попали во двор многоэтажного здания в городе. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей. Также в Белгороде включили сирену ракетной опасности.