Mash: снаряд ВСУ ударил по роддому в Белгороде

В здании роддома, куда попал снаряд ВСУ, выбиты окна
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгороде при обстреле жилых районов снаряд украинской армии попал в роддом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице», — передает telegram-канал. Отмечается, что в здании выбиты стекла и частично поврежден фасад.
Ранее сообщалось, что снаряды Украины попали во двор многоэтажного здания в городе. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей. Также в Белгороде включили сирену ракетной опасности.
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