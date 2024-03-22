Baza: снаряд ВСУ ударил по двору многоэтажки, погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Херсона. Херсон, снаряд, донбасс, ракета, сво, херсон
Информации о пострадавших пока нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ударили по Белгороду. Украинский снаряд попал во двор многоэтажки. Сообщает telegram-канал Baza.

«В Белгороде утро началось с обстрелов <…> Один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности», — говорится в сообщении канала. Загорелось несколько автомобилей.

Отмечается, что в городе звучит серена ракетной опасности. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обновлено 10:00:

Погибла женщина, трое ранены. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ ударили по Белгороду. Украинский снаряд попал во двор многоэтажки. Сообщает telegram-канал Baza. «В Белгороде утро началось с обстрелов <…> Один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности», — говорится в сообщении канала. Загорелось несколько автомобилей. Отмечается, что в городе звучит серена ракетной опасности. Информации о пострадавших пока не поступало. Обновлено 10:00: Погибла женщина, трое ранены. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...