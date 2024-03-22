Baza: снаряд ВСУ ударил по двору многоэтажки, погиб человек

Информации о пострадавших пока нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ ударили по Белгороду. Украинский снаряд попал во двор многоэтажки. Сообщает telegram-канал Baza.
«В Белгороде утро началось с обстрелов <…> Один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности», — говорится в сообщении канала. Загорелось несколько автомобилей.
Отмечается, что в городе звучит серена ракетной опасности. Информации о пострадавших пока не поступало.
Обновлено 10:00:
Погибла женщина, трое ранены. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.