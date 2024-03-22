Baza: снаряд ВСУ ударил по двору многоэтажки, погиб человек

22 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Информации о пострадавших пока нет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по Белгороду. Украинский снаряд попал во двор многоэтажки. Сообщает telegram-канал Baza. «В Белгороде утро началось с обстрелов <…> Один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности», — говорится в сообщении канала. Загорелось несколько автомобилей. Отмечается, что в городе звучит серена ракетной опасности. Информации о пострадавших пока не поступало. Обновлено 10:00: Погибла женщина, трое ранены. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ударили по Белгороду. Украинский снаряд попал во двор многоэтажки. Сообщает telegram-канал Baza. «В Белгороде утро началось с обстрелов <…> Один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности», — говорится в сообщении канала. Загорелось несколько автомобилей. Отмечается, что в городе звучит серена ракетной опасности. Информации о пострадавших пока не поступало. Обновлено 10:00: Погибла женщина, трое ранены. Об этом сообщает telegram-канал Mash.