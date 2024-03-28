Yandex заключила окончательное соглашение о продаже всех бизнесов группы в РФ

28 марта 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Под исключения в продажах компании попали дата-центр в Финляндии и четыре зарубежных стартапа Фото: Анна Майорова © URA.RU Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы и заключила соглашение о продаже консорциуму частных инвесторов. Все будет передано российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Общая сумма продажи всех бизнесов составляет 475 млрд рублей. Об этом компания сообщает на своем сайте. «Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний „Яндекса“ и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании „Яндекса“ — МКПАО „Яндекс“», — говорится на сайте «Яндекса». Отмечается, что до закрытия первого этапа сделки головная компания будет находиться под контролем Yandex N.V. В частности, в эту сделку вошли все бизнесы, активы и сервисы группы Yandex N.V. Под исключение попали четыре иностранных стартапа и дата-центр в Финляндии. Срок закрытия первого этапа по продаже российского сегмента «Яндекс» был продлен до 30 апреля 2024 года. В компании добавили, что условия выполнения сделки будут опубликованы в ближайшие недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы и заключила соглашение о продаже консорциуму частных инвесторов. Все будет передано российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Общая сумма продажи всех бизнесов составляет 475 млрд рублей. Об этом компания сообщает на своем сайте. «Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний „Яндекса“ и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании „Яндекса“ — МКПАО „Яндекс“», — говорится на сайте «Яндекса». Отмечается, что до закрытия первого этапа сделки головная компания будет находиться под контролем Yandex N.V. В частности, в эту сделку вошли все бизнесы, активы и сервисы группы Yandex N.V. Под исключение попали четыре иностранных стартапа и дата-центр в Финляндии. Срок закрытия первого этапа по продаже российского сегмента «Яндекс» был продлен до 30 апреля 2024 года. В компании добавили, что условия выполнения сделки будут опубликованы в ближайшие недели.