Yandex заключила окончательное соглашение о продаже всех бизнесов группы в РФ

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Под исключения в продажах компании попали дата-центр в Финляндии и четыре зарубежных стартапа Фото:

Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы и заключила соглашение о продаже консорциуму частных инвесторов. Все будет передано российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Общая сумма продажи всех бизнесов составляет 475 млрд рублей. Об этом компания сообщает на своем сайте.

«Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний „Яндекса“ и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании „Яндекса“ — МКПАО „Яндекс“», — говорится на сайте «Яндекса». Отмечается, что до закрытия первого этапа сделки головная компания будет находиться под контролем Yandex N.V.

В частности, в эту сделку вошли все бизнесы, активы и сервисы группы Yandex N.V. Под исключение попали четыре иностранных стартапа и дата-центр в Финляндии. Срок закрытия первого этапа по продаже российского сегмента «Яндекс» был продлен до 30 апреля 2024 года. В компании добавили, что условия выполнения сделки будут опубликованы в ближайшие недели.

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Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы и заключила соглашение о продаже консорциуму частных инвесторов. Все будет передано российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Общая сумма продажи всех бизнесов составляет 475 млрд рублей. Об этом компания сообщает на своем сайте. «Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний „Яндекса“ и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании „Яндекса“ — МКПАО „Яндекс“», — говорится на сайте «Яндекса». Отмечается, что до закрытия первого этапа сделки головная компания будет находиться под контролем Yandex N.V. В частности, в эту сделку вошли все бизнесы, активы и сервисы группы Yandex N.V. Под исключение попали четыре иностранных стартапа и дата-центр в Финляндии. Срок закрытия первого этапа по продаже российского сегмента «Яндекс» был продлен до 30 апреля 2024 года. В компании добавили, что условия выполнения сделки будут опубликованы в ближайшие недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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