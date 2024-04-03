Командир легендарного танка «Алеша» планирует участвовать в выборах в госсовет Татарстана от «ЕР»

Командир танка «Алеша» намерен участвовать в выборах в госсовет Татарстана от ЕР

03 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Расим Баксиков будет участвовать на выборах в госсовет Татарстана от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Командир знаменитого танка «Алеша» Расим Баксиков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в государственный Совет Республики Татарстан от «Единой Россия». Он подал документы на участие в предварительном голосовании, с помощью которого партия формирует списки кандидатов на выборы разных уровней. Об этом сообщается на официальном сайте партии. В 2023 году танковый экипаж был лично награжден президентом РФ Владимиром Путиным за уничтожение колонны украинской техники на запорожском направлении. «На встрече будущих кандидатов предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком 19 марта Расим Баксиков поблагодарил партию за поддержку военнослужащих и новых регионов, а также возможность принять участие в предварительном голосовании и дальнейших выборах», — отмечает пресс-служба партии. «Единая Россия» открыла прием заявок на предварительное голосование 26 марта. Их можно подать через официальный сайт процедуры. Кандидатам от «Единой России», впервые участвующим на выборах, предоставляется специальное обучение в рамках курса «ПолитСтарт». Расим Баксиков, который в октябре прошлого года присоединился к партии, впервые решился принять участие в избирательной гонке. В сентябре 2024 года в 40 регионах России пройдут выборы различного уровня. В прошлом году командир танкового экипажа вместе с товарищами на одном танке смог уничтожить колонну вражеской техники. За этот подвиг команду танкистов лично наградил президент Владимир Путин, вручив им звания Героев России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир знаменитого танка «Алеша» Расим Баксиков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в государственный Совет Республики Татарстан от «Единой Россия». Он подал документы на участие в предварительном голосовании, с помощью которого партия формирует списки кандидатов на выборы разных уровней. Об этом сообщается на официальном сайте партии. В 2023 году танковый экипаж был лично награжден президентом РФ Владимиром Путиным за уничтожение колонны украинской техники на запорожском направлении. «На встрече будущих кандидатов предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком 19 марта Расим Баксиков поблагодарил партию за поддержку военнослужащих и новых регионов, а также возможность принять участие в предварительном голосовании и дальнейших выборах», — отмечает пресс-служба партии. «Единая Россия» открыла прием заявок на предварительное голосование 26 марта. Их можно подать через официальный сайт процедуры. Кандидатам от «Единой России», впервые участвующим на выборах, предоставляется специальное обучение в рамках курса «ПолитСтарт». Расим Баксиков, который в октябре прошлого года присоединился к партии, впервые решился принять участие в избирательной гонке. В сентябре 2024 года в 40 регионах России пройдут выборы различного уровня. В прошлом году командир танкового экипажа вместе с товарищами на одном танке смог уничтожить колонну вражеской техники. За этот подвиг команду танкистов лично наградил президент Владимир Путин, вручив им звания Героев России.