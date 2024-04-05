Rutube проведет премию «Феникс» для «возродившихся» блогеров

Российский онлайн-сервис Rutube проведет Первую Национальную премию «Феникс» для «возродившихся» блогеров, ранее заблокированных на западных площадках. Она состоится 7 апреля на ВДНХ.
«Rutube проведет Первую Национальную премию „Феникс“», — говорится в пресс-релизе сервиса. Отмечается, что с начала 2022 года известный зарубежный видеохостинг заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов. Таким образом Rutube вручит премию тем, кто возродился на российской платформе в условиях давления недружественных стран.
Мероприятие пройдет в рамках празднования 30-летия Рунета 7 апреля на ВДНХ. Среди номинантов — холдинг ВГТРК, Первый канал, НТВ, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, блогер Дмитрий Пучков и другие. Для гостей мероприятия подготовлена программа с участием артистов и блогеров, заключили в сообщении.
После начала спецоперации на Украине компания Google стала блокировать российские аккаунты на своих площадках. В мае 2023 года она заблокировала канал URA.RU на YouTube без возможности восстановления, тогда он достиг отметки в почти 85 тысяч подписчиков. Причиной тому стало видео про референдумы в новых российских регионах.
Спустя месяц после блокировки основного youtube-канала URA.RU видеохостинг заблокировал второй канал агентства. Сейчас, чтобы не пропустить важные события, читатели могут подписаться на нас в
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