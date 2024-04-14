За сутки в Оренбурге затопило еще более тысячи домов

В Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Алексей Кудинов.
«Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности за сутки было подтоплено еще 1000 домовладений», — заявил Кудинов. Он отметил, что от паводков пострадало еще около двух тысяч приусадебных участков, передает ТАСС.
Кудинов сообщил, что сейчас идет подтопление домов в районе Виноградной улицы и Кустарного переулка. Уровень воды не дает запустить движение авто по перекрытым участкам дорог.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом он заявил на заседании комиссии по ЧС в Орске.
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