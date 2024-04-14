За сутки в Оренбурге затопило еще более тысячи домов

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, улица
Из-за паводков в Оренбурге пострадало еще тысяча домов и две тысячи приусадебных участков Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Алексей Кудинов.

«Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности за сутки было подтоплено еще 1000 домовладений», — заявил Кудинов. Он отметил, что от паводков пострадало еще около двух тысяч приусадебных участков, передает ТАСС.

Кудинов сообщил, что сейчас идет подтопление домов в районе Виноградной улицы и Кустарного переулка. Уровень воды не дает запустить движение авто по перекрытым участкам дорог.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом он заявил на заседании комиссии по ЧС в Орске.

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В Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Алексей Кудинов. «Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности за сутки было подтоплено еще 1000 домовладений», — заявил Кудинов. Он отметил, что от паводков пострадало еще около двух тысяч приусадебных участков, передает ТАСС. Кудинов сообщил, что сейчас идет подтопление домов в районе Виноградной улицы и Кустарного переулка. Уровень воды не дает запустить движение авто по перекрытым участкам дорог. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом он заявил на заседании комиссии по ЧС в Орске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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