В Совбезе РФ призвали пресекать создание этнических анклавов в России

Николай Патрушев заявил о важности противодействия экстремизму
Терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции, чтобы справиться с ними нужно пресекать формирование этнических анклавов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — считает Патрушев. Его слова передает ТАСС.
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