В Совбезе РФ призвали пресекать создание этнических анклавов в России

16 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил о важности противодействия экстремизму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции, чтобы справиться с ними нужно пресекать формирование этнических анклавов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — считает Патрушев. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции, чтобы справиться с ними нужно пресекать формирование этнических анклавов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — считает Патрушев. Его слова передает ТАСС.