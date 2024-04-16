В Совбезе РФ призвали пресекать создание этнических анклавов в России

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев заявил о важности противодействия экстремизму Фото:

Терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции, чтобы справиться с ними нужно пресекать формирование этнических анклавов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — считает Патрушев. Его слова передает ТАСС.

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Терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции, чтобы справиться с ними нужно пресекать формирование этнических анклавов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — считает Патрушев. Его слова передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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