В ВСУ подтвердили, что полицейских в Виннице расстреляли их военные

Военные одной из частей ВСУ расстреляли полицейских в Винницкой области. Информацию об этом подтвердило командование Сухопутных войск армии Украины.
«Командование Сухопутных войск ВСУ подтверждает информацию, что расстрелявшие в Винницкой области полицейских мужчины — военные одной из частей ВСУ», — сообщили в пресс-службе командования в соцсетях. Сами военные заявили, что служат в ПВО 58-го РТБ, однако эти слова еще не подтверждены.
Ранее в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин атаковали полицейских. По данным СМИ, нападавшие перевозили запрещенный груз. Все, что известно об этой истории, — в материале URA.RU.
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