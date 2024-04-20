В ВСУ подтвердили, что полицейских в Виннице расстреляли их военные

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Инцидент произошел в Винницкой области Украины Фото:

Военные одной из частей ВСУ расстреляли полицейских в Винницкой области. Информацию об этом подтвердило командование Сухопутных войск армии Украины.

«Командование Сухопутных войск ВСУ подтверждает информацию, что расстрелявшие в Винницкой области полицейских мужчины — военные одной из частей ВСУ», — сообщили в пресс-службе командования в соцсетях. Сами военные заявили, что служат в ПВО 58-го РТБ, однако эти слова еще не подтверждены.

Ранее в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин атаковали полицейских. По данным СМИ, нападавшие перевозили запрещенный груз. Все, что известно об этой истории, — в материале URA.RU.

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Военные одной из частей ВСУ расстреляли полицейских в Винницкой области. Информацию об этом подтвердило командование Сухопутных войск армии Украины. «Командование Сухопутных войск ВСУ подтверждает информацию, что расстрелявшие в Винницкой области полицейских мужчины — военные одной из частей ВСУ», — сообщили в пресс-службе командования в соцсетях. Сами военные заявили, что служат в ПВО 58-го РТБ, однако эти слова еще не подтверждены. Ранее в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин атаковали полицейских. По данным СМИ, нападавшие перевозили запрещенный груз. Все, что известно об этой истории, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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