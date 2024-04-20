Стало известно, кем были люди в камуфляже, которые расстреляли полицейского в Виннице

«Страна.ua»: полицейского в Виннице расстреляли отец и сын, служившие в ВСУ
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Полицейского в Виннице расстреляли солдаты ВСУ, пишет «Страна.ua» Фото:

Мужчины в камуфляже, совершившие нападение на полицейского в Виннице, оказались солдатами ВСУ. Они открыли огонь во время проверки документов.

«Убийцами оказались боевики 28 омбр ВСУ», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Их личности были раскрыты украинским изданием «Страна.ua». Согласно предоставленной информации, оказалось, что это отец и сын.

Отца зовут Валерий Василаке. Он родился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Его сын Виталий Василаке родился в 1998 году. Исходя из опубликованных в социальных сетях фотографий, оба являются военнослужащими, заключили в издании.

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, другой ранен.

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Мужчины в камуфляже, совершившие нападение на полицейского в Виннице, оказались солдатами ВСУ. Они открыли огонь во время проверки документов. «Убийцами оказались боевики 28 омбр ВСУ», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Их личности были раскрыты украинским изданием «Страна.ua». Согласно предоставленной информации, оказалось, что это отец и сын. Отца зовут Валерий Василаке. Он родился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Его сын Виталий Василаке родился в 1998 году. Исходя из опубликованных в социальных сетях фотографий, оба являются военнослужащими, заключили в издании. В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, другой ранен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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