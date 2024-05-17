Путин: СПБГУ и Харбинский политех откроют образовательный центр

17 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Путин анонсировал совместный проект России и Китая в области образования Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках государственного визита в Китай. «Скоро и другое ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет, кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что в стенах образовательного центра будут проходить различные обучающие программы. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам Путина, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках государственного визита в Китай. «Скоро и другое ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет, кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что в стенах образовательного центра будут проходить различные обучающие программы. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам Путина, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины.