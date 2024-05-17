Путин: СПБГУ и Харбинский политех откроют образовательный центр

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Путин анонсировал совместный проект России и Китая в области образования Фото:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках государственного визита в Китай.

«Скоро и другое ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет, кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что в стенах образовательного центра будут проходить различные обучающие программы. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам Путина, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины.

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Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках государственного визита в Китай. «Скоро и другое ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет, кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что в стенах образовательного центра будут проходить различные обучающие программы. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам Путина, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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