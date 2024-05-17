Почему в новое правительство призваны четыре губернатора

Владимир Путин сформировал новое правительство, используя «кадровые закладочки» – губернаторов, которые обладают уникальным опытом и прошли организованную президентом школу. Все действующие губернаторы «на карандаше» у главы государства, но концентрироваться лишь на возможном повышении им не следует. Так политолог Фирдус Алиев оценил принцип формирования нового кабинета министров России.
«Президент делает и „кадровые закладочки”, заранее ставит людей „на вырост” и пробует их там, где можно подстраховать в начале. Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя», — заявил политолог Фирдус Алиев на прошедшем 16 мая круглом столе ЭИСИ «Новое правительство: кадровая политика президента в действии».
По мнению Алиева, правительство, куда вошли четыре успешных губернатора, сформировано по меритократическому принципу — «власть достается по способностям, профессиональным навыкам». Это и является результатом работы школы губернаторов. «Сегодня выпускники предыдущих циклов насытились опытом в субъектах и возвращаются на федеральный уровень. Ты поработал на федеральном уровне — поработай на региональном», — охарактеризовал кадровую политику президента политолог, напомнив его слова.
«Хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт», — сказал президент Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» в 2023 году. Тогда глава государства отметил: более 200 выпускников заняли руководящие посты, среди которых – 50 губернаторов.
Акцентировать внимание только на одних карьерных перспективах губернаторам не следует, предостерег Алиев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Они [губернаторы] в первую очередь, должны свои компетенции использовать для управления своими регионами, а не настраиваться в обязательном порядке на федеральное повышение. А так в целом практически любой действующий губернатор фактически находиться в кадровом резерве», – заключил Алиев.
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