В Каталонии хотят создать свое правительство, несмотря на итог выборов

Каталонские сепаратистские партии рассматривают возможность формирования коалиционного правительства после региональных выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом заявил экс-президент Каталонии и лидер партии Junts per Catalunya Карлес Пучдемон.
«У нас есть все шансы сформировать крепкое правительство, которое будет служить интересам каталонцев. Мы потратим следующие несколько часов на то, чтобы обеспечить эффективное управление в парламенте и избежать повторных выборов, что было бы нежелательно для нашей страны», —
По итогам подсчета 99,4% голосов, Социалистическая партия Каталонии, выступающая за сохранение региона в составе Испании, занимает первое место с 42 мандатами в 135-местном парламенте. Две главные прокаталонские партии Junts per Catalunya и ERC получили 35 и 20 мест соответственно, что открывает перед ними перспективу коалиционного правления. Консервативная Народная партия завоевала 15 мест, а ультраправая Vox — 11 мест.
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