Киев атаковал мирных жителей в Белгородской области: главное о СВО к вечеру 25 мая

ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, два человека погибли
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Российские бойцы освободили Ивановку, сообщили военкоры
Российские бойцы освободили Ивановку, сообщили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, из-за чего погибли двое мирных жителей. Также российская армия освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 25 мая.

Атаки ВСУ на территории РФ

Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по поселку Октябрьский. Удар производился из реактивной системы залпового огня. В результате происшествия погибли два человека, 10 граждан пострадали.

Украинский дрон атаковал белгородский город Шебекино. По словам Гладкова, пострадала женщина.

Кроме того, была атакована Горловка в ДНР. Мэр города Иван Приходько сообщил о трех раненых.

Тем не менее российским системам ПВО удалось сбить 25 беспилотников, авиабомбу Hammer и три противолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ход спецоперации

Армия РФ освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. По словам российских военкоров, ВСУ продолжают безуспешные контратаки на этом участке.

Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО и отразили контратаку ВСУ. По данным Минобороны, противник потерял порядка 120 военных.

Украинская армия за сутки лишилась до 210 бойцов в зоне ответственности «западной» группировки. Уточняется, что противник также потерял гаубицы Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

Помимо этого, ВСУ лишились более 475 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг». Были также уничтожены шесть гаубиц и поражены два склада с боеприпасами.

Помощь Запада Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна оказала Киеву всю помощь, которую смогла в пределах возможного. Также он уточнил, что Германия пока не готова предоставить украинской стороне крылатые ракеты Taurus.

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ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, из-за чего погибли двое мирных жителей. Также российская армия освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 25 мая. Атаки ВСУ на территории РФ Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по поселку Октябрьский. Удар производился из реактивной системы залпового огня. В результате происшествия погибли два человека, 10 граждан пострадали. Украинский дрон атаковал белгородский город Шебекино. По словам Гладкова, пострадала женщина. Кроме того, была атакована Горловка в ДНР. Мэр города Иван Приходько сообщил о трех раненых. Тем не менее российским системам ПВО удалось сбить 25 беспилотников, авиабомбу Hammer и три противолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ход спецоперации Армия РФ освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. По словам российских военкоров, ВСУ продолжают безуспешные контратаки на этом участке. Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО и отразили контратаку ВСУ. По данным Минобороны, противник потерял порядка 120 военных. Украинская армия за сутки лишилась до 210 бойцов в зоне ответственности «западной» группировки. Уточняется, что противник также потерял гаубицы Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую установку «Гвоздика». Помимо этого, ВСУ лишились более 475 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг». Были также уничтожены шесть гаубиц и поражены два склада с боеприпасами. Помощь Запада Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна оказала Киеву всю помощь, которую смогла в пределах возможного. Также он уточнил, что Германия пока не готова предоставить украинской стороне крылатые ракеты Taurus.
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