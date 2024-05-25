Шольц признался, что Германия дошла до предела возможностей в помощи Украине

Шольц: Германия довела до предела возможного свою помощь Украине
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Германия не может отправить ракеты Taurus Киеву, так как она уже оказала всю возможную помощь, заявил Шольц
Германия не может отправить ракеты Taurus Киеву, так как она уже оказала всю возможную помощь, заявил Шольц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия оказала Украине всю помощь, какую могла. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО», — его словам передает n-tv. По словам немецкого издания, ФРГ неготова передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Германия совместно с Данией передали Украине 10 танков Leopard 1. ФРГ готовилось отправить Киеву еще три системы HIMARS. 

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Германия оказала Украине всю помощь, какую могла. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО», — его словам передает n-tv. По словам немецкого издания, ФРГ неготова передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Германия совместно с Данией передали Украине 10 танков Leopard 1. ФРГ готовилось отправить Киеву еще три системы HIMARS. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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