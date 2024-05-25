Шольц признался, что Германия дошла до предела возможностей в помощи Украине

Германия не может отправить ракеты Taurus Киеву, так как она уже оказала всю возможную помощь, заявил Шольц
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия оказала Украине всю помощь, какую могла. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО», — его словам передает n-tv. По словам немецкого издания, ФРГ неготова передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.
Ранее Германия совместно с Данией передали Украине 10 танков Leopard 1. ФРГ готовилось отправить Киеву еще три системы HIMARS.
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