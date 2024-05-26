Tagesschau: Шольц запретил Украине бить по РФ из западного оружия

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Германия не поддерживает удары по территории России с помощью западного оружия, заявил Олаф Шольц
Германия не поддерживает удары по территории России с помощью западного оружия, заявил Олаф Шольц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против использования западного оружия для ударов по территории России. Об этом пишет издание Tagesschau.

«Шольц против использования западного оружия для ударов по территории России», — говорится в материале. По мнению Шольца, существуют «четкие правила, согласованные с Украиной, которые работают» в отношении поставок немецкого оружия.

Главная цель политики немецкого канцлера по отношению к Украине — «не допустить превращения украинского конфликта в большую войну». Германия по-прежнему связывает поставки оружия на Украину с условием, что оно не будет применяться за пределами ее территории, заключили в издании.

Итальянское правительство 26 мая сделало акцент на том, что поставляемое Украине вооружение должно применяться исключительно на украинской территории, а не для нанесения ударов за пределами страны. В свою очередь, эксперт Александр Меркурис высказал предупреждение о возможной серьезной ответной реакции со стороны России, если Украина будет атаковать российские территории, передает RT.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против использования западного оружия для ударов по территории России. Об этом пишет издание Tagesschau. «Шольц против использования западного оружия для ударов по территории России», — говорится в материале. По мнению Шольца, существуют «четкие правила, согласованные с Украиной, которые работают» в отношении поставок немецкого оружия. Главная цель политики немецкого канцлера по отношению к Украине — «не допустить превращения украинского конфликта в большую войну». Германия по-прежнему связывает поставки оружия на Украину с условием, что оно не будет применяться за пределами ее территории, заключили в издании. Итальянское правительство 26 мая сделало акцент на том, что поставляемое Украине вооружение должно применяться исключительно на украинской территории, а не для нанесения ударов за пределами страны. В свою очередь, эксперт Александр Меркурис высказал предупреждение о возможной серьезной ответной реакции со стороны России, если Украина будет атаковать российские территории, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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