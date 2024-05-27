Украине предрекли фиаско на конференциях в Швейцарии

Офицер Дэвис: саммит по Украине в Швейцарии потерпит фиаско

27 мая 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

После заявлений главы Украины у саммита в Швейцарии есть все шансы на провал, заявил Дэвис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящая конференция по Украине в Швейцарии не принесет ожидаемых результатов, она обречена на провал. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Не нужно объяснять, что <…> после всех заявлений [президента Украины Владимира] Зеленского абсурдно полагать, что у нее [конференции] есть какой-либо шанс на успех, это здравый смысл», — подчеркнул Дэвис. Он заявил об этом в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Также офицер отметил, что попытки принудить Россию к миру через конференцию бессмысленны. Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерн, однако Россия не будет участвовать в этом мероприятии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии не принесет плодов, даже если в ней будет участвовать Китай, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящая конференция по Украине в Швейцарии не принесет ожидаемых результатов, она обречена на провал. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Не нужно объяснять, что <…> после всех заявлений [президента Украины Владимира] Зеленского абсурдно полагать, что у нее [конференции] есть какой-либо шанс на успех, это здравый смысл», — подчеркнул Дэвис. Он заявил об этом в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Также офицер отметил, что попытки принудить Россию к миру через конференцию бессмысленны. Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерн, однако Россия не будет участвовать в этом мероприятии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии не принесет плодов, даже если в ней будет участвовать Китай, передает RT.