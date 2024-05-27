27 мая 2024

В ВСУ появятся отдельные подразделения из освобожденных заключенных

Министр юстиции Украины Малюська: более 600 заключенных присоединились к ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, мвс украины, мвд украины, милиция украины, выставка трофеев
613 заключенных были освобождены и присоединились к ВСУ Фото:
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будут созданы специальные штурмовые подразделения, личный состав которых будет формироваться из освобожденных заключенных-добровольцев. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе национального телемарафона.

«Это будут штурмовые подразделения, которые пока еще состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. Подразделения будут 'монолитными', без смешивания с другими военнослужащими», — сообщил Малюська. Он подчеркнул, что на данный момент эти подразделения находятся на стадии подготовки и пока не участвовали в боевых действиях.

По словам министра, уже 613 заключенных были освобождены и присоединились к ВСУ, где проходят соответствующую подготовку. В дальнейшем, исходя из опыта использования таких подразделений в боевых условиях, командование может принять решение о их интеграции с другими армейскими частями.

Ранее на Украине начали освобождать заключенных для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, сообщает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Речь идет о тех осужденных, кто совершил нетяжкие преступления.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будут созданы специальные штурмовые подразделения, личный состав которых будет формироваться из освобожденных заключенных-добровольцев. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе национального телемарафона. «Это будут штурмовые подразделения, которые пока еще состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. Подразделения будут 'монолитными', без смешивания с другими военнослужащими», — сообщил Малюська. Он подчеркнул, что на данный момент эти подразделения находятся на стадии подготовки и пока не участвовали в боевых действиях. По словам министра, уже 613 заключенных были освобождены и присоединились к ВСУ, где проходят соответствующую подготовку. В дальнейшем, исходя из опыта использования таких подразделений в боевых условиях, командование может принять решение о их интеграции с другими армейскими частями. Ранее на Украине начали освобождать заключенных для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, сообщает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Речь идет о тех осужденных, кто совершил нетяжкие преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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