На Украине украли почти полмиллиарда долларов при строительстве укреплений

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В 30 уголовных делах фигурирует сумма в 490 миллионов долларов
В 30 уголовных делах фигурирует сумма в 490 миллионов долларов Фото:

На Украине возбуждено около 30 уголовных дел по факту растраты государственных средств при возведении укреплений. Общая сумма, фигурирующая в обвинениях — 490 миллионов долларов, рассказал депутат Верховной рады Михаил Бондарь.

«Уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений... Львиная доля — это военно-гражданские администрации, это вертикаль президента», — сообщил Бондарь изданию «Страна.ua». Он добавил, что на заседании временной следственной комиссии Рады по вопросам фортификационных сооружений и дронов правоохранители озвучили сумму в 490 миллионов долларов, фигурирующую в делах.

Он подчеркнул, что сейчас Минобороны Украины и областные военные администрации должны дать информацию об освоении бюджетных денег на строительство укреплений. Помимо этого, их обяжут указать график и расположение построек. Бондарь отдельно отметил, что члены комиссии от партии «Слуга народа», услышав общую сумму растраты, «сразу попытались защищать распорядителей средств».

В апреле 2024 года на Украине задержали группу во главе с экс-советником офиса Владимира Зеленского, подозреваемых в присвоении почти около 2,5 млн долларов, передает RT. По версии следствия, компания завышала цену при закупке трансформаторов для Украинской железной дороги.

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На Украине возбуждено около 30 уголовных дел по факту растраты государственных средств при возведении укреплений. Общая сумма, фигурирующая в обвинениях — 490 миллионов долларов, рассказал депутат Верховной рады Михаил Бондарь. «Уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений... Львиная доля — это военно-гражданские администрации, это вертикаль президента», — сообщил Бондарь изданию «Страна.ua». Он добавил, что на заседании временной следственной комиссии Рады по вопросам фортификационных сооружений и дронов правоохранители озвучили сумму в 490 миллионов долларов, фигурирующую в делах. Он подчеркнул, что сейчас Минобороны Украины и областные военные администрации должны дать информацию об освоении бюджетных денег на строительство укреплений. Помимо этого, их обяжут указать график и расположение построек. Бондарь отдельно отметил, что члены комиссии от партии «Слуга народа», услышав общую сумму растраты, «сразу попытались защищать распорядителей средств». В апреле 2024 года на Украине задержали группу во главе с экс-советником офиса Владимира Зеленского, подозреваемых в присвоении почти около 2,5 млн долларов, передает RT. По версии следствия, компания завышала цену при закупке трансформаторов для Украинской железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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