В мире В США рассказали об антироссийском предложении, от которого был в восторге Зеленский Сенатор Грэм*: Зеленский рад предложению признать РФ спонсором террора 10 июня 2024 в 11:21 Размер текста - 17 + Зеленский обрадовался от предложения Грэма признать РФ государством — спонсором терроризма Фото: Официальный сайт президента Украины Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом) призвал американские власти конфисковать замороженные активы России и признать страну государством — спонсором терроризма. После таких предложений президент Украины Владимир Зеленский очень обрадовался. «У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — передает CBS слова Грэма. Он добавил, что Штаты не хотят отдавать РФ полезные ископаемые, которые есть у Киева. Он также оценил их количество на сумму в 10—12 триллионов долларов. Ранее Financial Times сообщило, что США готовы предоставить Киеву дополнительные 50 млрд долларов за счет российских активов. Однако при условии, если страны Евросоюза продлят санкции против России. *Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм — физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом) призвал американские власти конфисковать замороженные активы России и признать страну государством — спонсором терроризма. После таких предложений президент Украины Владимир Зеленский очень обрадовался. «У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — передает CBS слова Грэма. Он добавил, что Штаты не хотят отдавать РФ полезные ископаемые, которые есть у Киева. Он также оценил их количество на сумму в 10—12 триллионов долларов. Ранее Financial Times сообщило, что США готовы предоставить Киеву дополнительные 50 млрд долларов за счет российских активов. Однако при условии, если страны Евросоюза продлят санкции против России. *Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм — физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям