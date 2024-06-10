В США рассказали об антироссийском предложении, от которого был в восторге Зеленский

Сенатор Грэм*: Зеленский рад предложению признать РФ спонсором террора
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский обрадовался от предложения Грэма признать РФ государством — спонсором терроризма Фото:

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом) призвал американские власти конфисковать замороженные активы России и признать страну государством — спонсором терроризма. После таких предложений президент Украины Владимир Зеленский очень обрадовался.

«У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — передает CBS слова Грэма. Он добавил, что Штаты не хотят отдавать РФ полезные ископаемые, которые есть у Киева. Он также оценил их количество на сумму в 10—12 триллионов долларов.

Ранее Financial Times сообщило, что США готовы предоставить Киеву дополнительные 50 млрд долларов за счет российских активов. Однако при условии, если страны Евросоюза продлят санкции против России.

*Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм — физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом) призвал американские власти конфисковать замороженные активы России и признать страну государством — спонсором терроризма. После таких предложений президент Украины Владимир Зеленский очень обрадовался. «У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — передает CBS слова Грэма. Он добавил, что Штаты не хотят отдавать РФ полезные ископаемые, которые есть у Киева. Он также оценил их количество на сумму в 10—12 триллионов долларов. Ранее Financial Times сообщило, что США готовы предоставить Киеву дополнительные 50 млрд долларов за счет российских активов. Однако при условии, если страны Евросоюза продлят санкции против России. *Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм — физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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