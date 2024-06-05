В США назвали главное условие для нового кредита Украине

FT: США дадут Киеву 50 млрд долларов в кредит, если ЕС продлит санкции против РФ

05 июня 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

США готовы передать Украине 50 млрд долларов за счет российских активов, передает FT Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США готовы предоставить Украине дополнительные 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов при условии, если страны Евросоюза продлят антироссийские санкции. Об этом пишет Financial Times. «США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок», — передают авторы издания. Они ссылаются на документ, который будут обсуждать главы Минфинов европейских стран на предстоящей онлайн-встрече. Страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских активов после начала российской спецоперации на Украине. Около 200 миллиардов евро находятся в Европе. Ранее Вашингтон подталкивал страны G7 выделить Киеву кредит в виде замороженных активов РФ под залог. Тогда уже прогнозировалось, что в начале июня США могут также присоединиться к этому. Еще в мае российский президент Владимир Путин уполномочил суды также использовать американские активы в РФ в ответ на действия США, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовы предоставить Украине дополнительные 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов при условии, если страны Евросоюза продлят антироссийские санкции. Об этом пишет Financial Times. «США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок», — передают авторы издания. Они ссылаются на документ, который будут обсуждать главы Минфинов европейских стран на предстоящей онлайн-встрече. Страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских активов после начала российской спецоперации на Украине. Около 200 миллиардов евро находятся в Европе. Ранее Вашингтон подталкивал страны G7 выделить Киеву кредит в виде замороженных активов РФ под залог. Тогда уже прогнозировалось, что в начале июня США могут также присоединиться к этому. Еще в мае российский президент Владимир Путин уполномочил суды также использовать американские активы в РФ в ответ на действия США, передает РАПСИ.