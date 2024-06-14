Daily Mail раскрыло симптомы рака языка

Головокружение и стеснение в груди иногда указывают на рак языка. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Мужчина начал испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, головокружение, ощущение нехватки воздуха и затуманенность создания. Это оказалось признаками редкого рака полости рта», — говорится в материале.
Чаще всего данное нечасто встречающееся заболевание диагностируется у людей, которые употребляют алкоголь в избытке и курят, особенно если им за шестьдесят. Кроме того, одной из главных причин риска является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается через сексуальные контакты.
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