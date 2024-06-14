14 июня 2024

Daily Mail раскрыло симптомы рака языка

Daily Mail: головокружение и стеснение в груди указывают на рак языка
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Головокружение может быть симптомом рака языка, пишет Daily Mail
Головокружение может быть симптомом рака языка, пишет Daily Mail Фото:

Головокружение и стеснение в груди иногда указывают на рак языка. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Мужчина начал испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, головокружение, ощущение нехватки воздуха и затуманенность создания. Это оказалось признаками редкого рака полости рта», — говорится в материале.

Чаще всего данное нечасто встречающееся заболевание диагностируется у людей, которые употребляют алкоголь в избытке и курят, особенно если им за шестьдесят. Кроме того, одной из главных причин риска является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается через сексуальные контакты.

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Головокружение и стеснение в груди иногда указывают на рак языка. Об этом пишет издание Daily Mail. «Мужчина начал испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, головокружение, ощущение нехватки воздуха и затуманенность создания. Это оказалось признаками редкого рака полости рта», — говорится в материале. Чаще всего данное нечасто встречающееся заболевание диагностируется у людей, которые употребляют алкоголь в избытке и курят, особенно если им за шестьдесят. Кроме того, одной из главных причин риска является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается через сексуальные контакты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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