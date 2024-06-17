ЕС отметил санкциями десятилетие возвращения Крыма России

Евросоюз продлил антироссийские санкции, которые были введены еще в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав России. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на [возвращение] Крыма и города Севастополя РФ, до 23 июня 2025 года», — отмечается на сайте. Санкции включают в себя запрет на импорт ряда российских продукций. Также ограничения включали в себя запрет на ряд инвестиций. Кроме того, под ограничения ЕС также попадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям
Десять лет назад, в 2014 году, Крым вернулся в Россию. Полуостров вошел в состав РФ в марте того года в ходе референдума. Тогда около 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение города с РФ. Уже 11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым. Через некоторое время, в 2024 году стало известно, что передача Крыма в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР) в 1954 году была признана незаконной.
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