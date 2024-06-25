В районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Видео

25 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

На месте работаю оперативные службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал Гусев в Telegram. На месте работают оперативные службы и военные. По данным Гусева, при детонации никто не пострадал. Инцидент произошел после атаки беспилотников ВСУ. В связи с режимом ЧС в детских садах и пришкольном лагере приостановили работу. Также перенесено проведение ОГЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал Гусев в Telegram. На месте работают оперативные службы и военные. По данным Гусева, при детонации никто не пострадал. Инцидент произошел после атаки беспилотников ВСУ. В связи с режимом ЧС в детских садах и пришкольном лагере приостановили работу. Также перенесено проведение ОГЭ.