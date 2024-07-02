Власти Таиланда пойдут на уступки туристам

Правительство Таиланда отменит запрет на продажу спиртного днем
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, море берег
Власти Таиланда рассмотрят вопрос отмены запрета на дневную продажу алкоголя Фото:

Правительство Таиланда обдумывает возможность отмены запрета на продажу алкоголя в дневное время с 14:00 до 17:00. Ограничение применяется в стране уже более полувека, но сейчас может быть пересмотрено. Об этом рассказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

«Я рассмотрю это [отмену дневного запрета на продажу алкоголя]. Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода», — отметил премьер в ходе встречи с представителями ресторанного бизнеса. Его слова передает Bangkok Post.

Ситуация в ресторанном бизнесе Таиланда ухудшилась из-за роста операционных расходов и цен на продукты. Ожидалось, что в этом году доход вырастет на 4-5%, однако с апреля темпы роста замедлились. Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат указал на снижение покупательской способности и рост цен на ингредиенты, что в сочетании с высокими счетами за электричество привело к застою в экономике и закрытию ресторанов.

Раннее URA.RU сообщало, что правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну.

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Правительство Таиланда обдумывает возможность отмены запрета на продажу алкоголя в дневное время с 14:00 до 17:00. Ограничение применяется в стране уже более полувека, но сейчас может быть пересмотрено. Об этом рассказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Я рассмотрю это [отмену дневного запрета на продажу алкоголя]. Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода», — отметил премьер в ходе встречи с представителями ресторанного бизнеса. Его слова передает Bangkok Post. Ситуация в ресторанном бизнесе Таиланда ухудшилась из-за роста операционных расходов и цен на продукты. Ожидалось, что в этом году доход вырастет на 4-5%, однако с апреля темпы роста замедлились. Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат указал на снижение покупательской способности и рост цен на ингредиенты, что в сочетании с высокими счетами за электричество привело к застою в экономике и закрытию ресторанов. Раннее URA.RU сообщало, что правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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