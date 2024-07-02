Власти Таиланда пойдут на уступки туристам

Правительство Таиланда отменит запрет на продажу спиртного днем

02 июля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Власти Таиланда рассмотрят вопрос отмены запрета на дневную продажу алкоголя Фото: Алена Полозова © URA.RU Правительство Таиланда обдумывает возможность отмены запрета на продажу алкоголя в дневное время с 14:00 до 17:00. Ограничение применяется в стране уже более полувека, но сейчас может быть пересмотрено. Об этом рассказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Я рассмотрю это [отмену дневного запрета на продажу алкоголя]. Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода», — отметил премьер в ходе встречи с представителями ресторанного бизнеса. Его слова передает Bangkok Post. Ситуация в ресторанном бизнесе Таиланда ухудшилась из-за роста операционных расходов и цен на продукты. Ожидалось, что в этом году доход вырастет на 4-5%, однако с апреля темпы роста замедлились. Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат указал на снижение покупательской способности и рост цен на ингредиенты, что в сочетании с высокими счетами за электричество привело к застою в экономике и закрытию ресторанов. Раннее URA.RU сообщало, что правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Таиланда обдумывает возможность отмены запрета на продажу алкоголя в дневное время с 14:00 до 17:00. Ограничение применяется в стране уже более полувека, но сейчас может быть пересмотрено. Об этом рассказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Я рассмотрю это [отмену дневного запрета на продажу алкоголя]. Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода», — отметил премьер в ходе встречи с представителями ресторанного бизнеса. Его слова передает Bangkok Post. Ситуация в ресторанном бизнесе Таиланда ухудшилась из-за роста операционных расходов и цен на продукты. Ожидалось, что в этом году доход вырастет на 4-5%, однако с апреля темпы роста замедлились. Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат указал на снижение покупательской способности и рост цен на ингредиенты, что в сочетании с высокими счетами за электричество привело к застою в экономике и закрытию ресторанов. Раннее URA.RU сообщало, что правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну.