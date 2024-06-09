The Nation: Таиланд откажется от введения туристического сбора

Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.
«Предложение о туристическом сборе в размере 300 таиландских бат с иностранных туристов больше не будет рассматриваться», — подтвердил Сеттха Тхависин, слова которого приводит журнал The Nation. По его словам, это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну.
Согласно официальной статистике, Таиланд уже принял более 15 миллионов иностранных гостей в текущем году. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 35 миллионов человек, что свидетельствует о восстановлении туристической индустрии после пандемии. Среди посетителей страны россияне занимают четвертое место по численности.
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