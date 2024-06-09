The Nation: Таиланд откажется от введения туристического сбора

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Таиланд отказался от сбора для туристов
Таиланд отказался от сбора для туристов Фото:

Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

«Предложение о туристическом сборе в размере 300 таиландских бат с иностранных туристов больше не будет рассматриваться», — подтвердил Сеттха Тхависин, слова которого приводит журнал The Nation. По его словам, это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну.

Согласно официальной статистике, Таиланд уже принял более 15 миллионов иностранных гостей в текущем году. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 35 миллионов человек, что свидетельствует о восстановлении туристической индустрии после пандемии. Среди посетителей страны россияне занимают четвертое место по численности.

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Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора для иностранных посетителей. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Предложение о туристическом сборе в размере 300 таиландских бат с иностранных туристов больше не будет рассматриваться», — подтвердил Сеттха Тхависин, слова которого приводит журнал The Nation. По его словам, это решение направлено на стимулирование туристического потока и упрощение процедур въезда в страну. Согласно официальной статистике, Таиланд уже принял более 15 миллионов иностранных гостей в текущем году. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 35 миллионов человек, что свидетельствует о восстановлении туристической индустрии после пандемии. Среди посетителей страны россияне занимают четвертое место по численности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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