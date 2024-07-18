Североатлантический альянс назначил в Киев своего представителя, который ограничит президенту Украины свободу в принятии решений. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Назначение представителя НАТО на Украину для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Это подтверждение отсутствия независимости нынешнего киевского режима», — передает РИА Новости слова Рогова.
Ранее альянс назначил своим главным представителем на Украине экс-замгенсека по военной политике Патрика Тернера. Он начнет выполнять свои обязанности на рабочем месте в Киеве в сентябре, передает RT.
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