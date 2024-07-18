Рогов: представитель НАТО на Украине ограничит Зеленскому свободу действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Зеленского будет меньше свободы в выборе решений после приезда представителя НАТО (архивное фото)
У Зеленского будет меньше свободы в выборе решений после приезда представителя НАТО (архивное фото) Фото:

Североатлантический альянс назначил в Киев своего представителя, который ограничит президенту Украины свободу в принятии решений. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Назначение представителя НАТО на Украину для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Это подтверждение отсутствия независимости нынешнего киевского режима», — передает РИА Новости слова Рогова.

Ранее альянс назначил своим главным представителем на Украине экс-замгенсека по военной политике Патрика Тернера. Он начнет выполнять свои обязанности на рабочем месте в Киеве в сентябре, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс назначил в Киев своего представителя, который ограничит президенту Украины свободу в принятии решений. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Назначение представителя НАТО на Украину для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Это подтверждение отсутствия независимости нынешнего киевского режима», — передает РИА Новости слова Рогова. Ранее альянс назначил своим главным представителем на Украине экс-замгенсека по военной политике Патрика Тернера. Он начнет выполнять свои обязанности на рабочем месте в Киеве в сентябре, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...