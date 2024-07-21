21 июля 2024

Нарколог Шуров: Глюкоза могла принять психоактивные вещества в Красноярске

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Нарколог прокомментировал «странное» поведение Глюкозы на концерте в Красноярске Фото:

Нарколог Василий Шуров прокомментировал «странное» поведение певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на ее недавнем концерте в Красноярске. По его мнению, могут быть признаки опьянения психоактивными веществами.

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«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — сказал Шуров в интервью RT. Эксперт подчеркнул, что для точного определения причин изменения поведения артистки необходимо провести лабораторные исследования.

Концерт певицы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители жаловались, что артистка вела себя неадекватно и неприлично. Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев заявил о планах обратиться в суд с иском к певице.

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Нарколог Василий Шуров прокомментировал «странное» поведение певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на ее недавнем концерте в Красноярске. По его мнению, могут быть признаки опьянения психоактивными веществами. «Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — сказал Шуров в интервью RT. Эксперт подчеркнул, что для точного определения причин изменения поведения артистки необходимо провести лабораторные исследования. Концерт певицы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители жаловались, что артистка вела себя неадекватно и неприлично. Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев заявил о планах обратиться в суд с иском к певице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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