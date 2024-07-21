Нарколог Шуров: Глюкоза могла принять психоактивные вещества в Красноярске

Нарколог Василий Шуров прокомментировал «странное» поведение певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на ее недавнем концерте в Красноярске. По его мнению, могут быть признаки опьянения психоактивными веществами.
«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — сказал Шуров в интервью RT. Эксперт подчеркнул, что для точного определения причин изменения поведения артистки необходимо провести лабораторные исследования.
Концерт певицы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители жаловались, что артистка вела себя неадекватно и неприлично. Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев заявил о планах обратиться в суд с иском к певице.
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