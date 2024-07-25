25 июля 2024

Россия за год выдаст другим странам на треть больше госкредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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РФ наращивает кредитование зарубежных стран и физлиц
РФ наращивает кредитование зарубежных стран и физлиц Фото:

Россия в 2024 году выдаст зарубежным государствам на треть больше госкредитов. Об этом говорится в документе Счетной палаты.

В 2024 году РФ планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 году (378 млрд рублей)», — передает газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Россия ранее смягчила требования к кредитному рейтингу стран, которые могут претендовать на получение у нее займов. Зарубежные страны смогут платить по госкредитам РФ в любой согласованной с ней валюте, передает RT.

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Россия в 2024 году выдаст зарубежным государствам на треть больше госкредитов. Об этом говорится в документе Счетной палаты. В 2024 году РФ планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 году (378 млрд рублей)», — передает газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты. Россия ранее смягчила требования к кредитному рейтингу стран, которые могут претендовать на получение у нее займов. Зарубежные страны смогут платить по госкредитам РФ в любой согласованной с ней валюте, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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