Россия за год выдаст другим странам на треть больше госкредитов

Россия в 2024 году выдаст зарубежным государствам на треть больше госкредитов. Об этом говорится в документе Счетной палаты.
В 2024 году РФ планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 году (378 млрд рублей)», — передает газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.
Россия ранее смягчила требования к кредитному рейтингу стран, которые могут претендовать на получение у нее займов. Зарубежные страны смогут платить по госкредитам РФ в любой согласованной с ней валюте, передает RT.
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