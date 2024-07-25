25 июля 2024

В Краматорске и Запорожье произошли мощные взрывы и пожары

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Сильный пожар начался в Краматорске Фото:
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В подконтрольных Киеву районах прогремели взрывы. Речь идет о Краматорске и Запорожье. На этих территориях после взрывов произошли пожары, сообщает издание «Страна».

«Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья», — передает «Страна». Уточняется, что сильный пожар начался в Краматорске.

Ранее сообщалось, что ВСУ планирует взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ.

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В подконтрольных Киеву районах прогремели взрывы. Речь идет о Краматорске и Запорожье. На этих территориях после взрывов произошли пожары, сообщает издание «Страна». «Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья», — передает «Страна». Уточняется, что сильный пожар начался в Краматорске. Ранее сообщалось, что ВСУ планирует взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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