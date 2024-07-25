В Краматорске и Запорожье произошли мощные взрывы и пожары

26 июля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Сильный пожар начался в Краматорске Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольных Киеву районах прогремели взрывы. Речь идет о Краматорске и Запорожье. На этих территориях после взрывов произошли пожары, сообщает издание «Страна». «Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья», — передает «Страна». Уточняется, что сильный пожар начался в Краматорске. Ранее сообщалось, что ВСУ планирует взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подконтрольных Киеву районах прогремели взрывы. Речь идет о Краматорске и Запорожье. На этих территориях после взрывов произошли пожары, сообщает издание «Страна». «Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья», — передает «Страна». Уточняется, что сильный пожар начался в Краматорске. Ранее сообщалось, что ВСУ планирует взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ.