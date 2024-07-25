В Краматорске и Запорожье произошли мощные взрывы и пожары

Сильный пожар начался в Краматорске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В подконтрольных Киеву районах прогремели взрывы. Речь идет о Краматорске и Запорожье. На этих территориях после взрывов произошли пожары, сообщает издание «Страна».
«Взрывы прогремели в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья», — передает «Страна». Уточняется, что сильный пожар начался в Краматорске.
Ранее сообщалось, что ВСУ планирует взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ.
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