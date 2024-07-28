Белоусов открыл барельеф, посвященный открытию Антарктиды русскими моряками

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в день Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге открыл барельеф, посвященный открытию Антарктиды русскими мореплавателями. Об этом рассказали в военном ведомстве.
«По традиции в День Военно-Морского Флота мы открываем барельефы, посвященные великим флотоводцам и важным вехам в истории российского флота», — приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны. Там добавили, что на мероприятии в Адмиралтействе были представлены барельефы, символизирующие важные события в истории российского флота, такие как открытие Антарктиды русскими моряками в 1820 году.
Глава Минобороны России подчеркнул достижения адмиралов, которые укрепили статус России как великой морской державы. Также были вручены ордена и медали военнослужащим за мужество и героизм. Открытие барельефов стало традицией во время главного военно-морского праздника с 2020 года, заключили в Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.