28 июля 2024

Губернатор Клычков: в Орловской области повреждена электростанция

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БПЛА удалось сбить
БПЛА удалось сбить Фото:

В Орловской области после атаки ВСУ была повреждена электростанция. Беспилотники, которые были использованы для атаки, удалось сбить, заявил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки», — написал Клычков у себя в telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский БПЛА в российском регионе. Дрон самолетного типа был поражен в небе над Курской областью, передает RT.

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В Орловской области после атаки ВСУ была повреждена электростанция. Беспилотники, которые были использованы для атаки, удалось сбить, заявил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки», — написал Клычков у себя в telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ранее российские средства ПВО сбили украинский БПЛА в российском регионе. Дрон самолетного типа был поражен в небе над Курской областью, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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