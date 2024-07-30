Baza: смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска

В Нижнекамске бушует смерч (архивное фото)
По аэропорту Бегишево в Нижнекамске пронесся смерч. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что несколько легкомоторных самолетов были подняты в воздух и повреждены.
«Смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска словно игрушки», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что всего повреждения получили четыре учебных самолета «Даймонд».
Также из-за непогоды двое работников воздушного порта получили ушибы. Помимо этого, сильный ветер нанес ущерб зданиям аэропорта, сорвав обшивку.
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