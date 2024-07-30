Baza: смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска

Baza: смерч повредил четыре самолета в Нижнекамске
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В Нижнекамске бушует смерч (архивное фото)
В Нижнекамске бушует смерч (архивное фото) Фото:

По аэропорту Бегишево в Нижнекамске пронесся смерч. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что несколько легкомоторных самолетов были подняты в воздух и повреждены. 

«Смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска словно игрушки», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что всего повреждения получили четыре учебных самолета «Даймонд».

Также из-за непогоды двое работников воздушного порта получили ушибы. Помимо этого, сильный ветер нанес ущерб зданиям аэропорта, сорвав обшивку.

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По аэропорту Бегишево в Нижнекамске пронесся смерч. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что несколько легкомоторных самолетов были подняты в воздух и повреждены.  «Смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска словно игрушки», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что всего повреждения получили четыре учебных самолета «Даймонд». Также из-за непогоды двое работников воздушного порта получили ушибы. Помимо этого, сильный ветер нанес ущерб зданиям аэропорта, сорвав обшивку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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