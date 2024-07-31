Reuters: Россия и Запад готовят масштабный обмен заключенными

Западные страны и Россия договорились о крупном обмене заключенными. Так некоторых осужденных уде вывезли из колоний и СИЗО, сообщает Reuters.
«Косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний», — передает агентство. Среди таких осужденных есть художница Александра Скочиленко, Лилия Чанышева* и Ксения Фадеева* (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* (признан Минюстом иноагентом), правозащитник Олег Орлов* (признан Минюстом иноагентом) и другие.
Адвокат Иван Павлов* (признан Минюстом иноагентом) предположил, что заключенных будут собирать в СИЗО «Лефортово». Россия же взамен получит Владимира Дунаева и Романа Селезнева, которые находятся в тюрьмах США по подозрению в киберпреступлениях, а также Вадима Красикова, он отбывает пожизненный тюремный срок в ФРГ.
Ранее посол РФ при США Анатолий Антонов заявил, что Россия изучит предложение Штатов об обмене заключенными, если таковые поступят. По его словам, РФ даст адекватную реакцию на американскую инициативу, передает Общественное телевидение России.
После этого иноагент Яшин был переведен из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ), пишет RT. Это было сделано по инициативе администрации колонии ИК-3 под Смоленском.
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