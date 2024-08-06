Премьер Японии обвинил РФ в угрозах ядерным оружием в речи о Хиросиме

06 августа 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Кисида не упомянул США, которые ударили по японским городам Фото: Минобороны России Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с якобы угрозами применения ядерного оружия со стороны России. Своими мыслями он поделился на церемонии в Хиросиме, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки, упомянув удар США по городу. «Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — заявил Кисида, подчеркивая усиление раскола в международном сообществе по вопросу разоружения. Его слова передает ТАСС. Он также пообещал, что Токио будет способствовать достижению мира без ядерного оружия и выступать посредником между ядерными и неядерными государствами. Критика в адрес России со стороны японских официальных лиц, включая Кисиду, особенно активизировалась на фоне событий на Украине. Периодически повторялись тезисы о недопустимости ядерных угроз с российской стороны. В ответ на это Москва неоднократно отвергала обвинения в якобы «российской ядерной угрозе», называя их лицемерными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин никогда не прибегал к ядерным угрозам в отличие от Запада. В конце Второй мировой войны США впервые в истории испытали ядерное оружие, ударив по мирным городам Японии. По различным оценкам, только в Хиросиме за один день погибло от 70 до 100 тысяч человек, а к концу 1945 года число жертв увеличилось до 140 тысяч. На данный момент общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч человек. Ранее на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы Фумио Кисида выразил глубокое сожаление по поводу трагедии. Он напомнил о потере более ста тысяч жизней и уничтожении города в результате взрыва атомной бомбы. В своем выступлении японский премьер не указал на США как на страну, осуществившую бомбардировку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с якобы угрозами применения ядерного оружия со стороны России. Своими мыслями он поделился на церемонии в Хиросиме, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки, упомянув удар США по городу. «Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — заявил Кисида, подчеркивая усиление раскола в международном сообществе по вопросу разоружения. Его слова передает ТАСС. Он также пообещал, что Токио будет способствовать достижению мира без ядерного оружия и выступать посредником между ядерными и неядерными государствами. Критика в адрес России со стороны японских официальных лиц, включая Кисиду, особенно активизировалась на фоне событий на Украине. Периодически повторялись тезисы о недопустимости ядерных угроз с российской стороны. В ответ на это Москва неоднократно отвергала обвинения в якобы «российской ядерной угрозе», называя их лицемерными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин никогда не прибегал к ядерным угрозам в отличие от Запада. В конце Второй мировой войны США впервые в истории испытали ядерное оружие, ударив по мирным городам Японии. По различным оценкам, только в Хиросиме за один день погибло от 70 до 100 тысяч человек, а к концу 1945 года число жертв увеличилось до 140 тысяч. На данный момент общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч человек. Ранее на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы Фумио Кисида выразил глубокое сожаление по поводу трагедии. Он напомнил о потере более ста тысяч жизней и уничтожении города в результате взрыва атомной бомбы. В своем выступлении японский премьер не указал на США как на страну, осуществившую бомбардировку.