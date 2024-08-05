Премьер Японии не стал называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме

06 августа 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Кисида не упомянул США в контексте атак на Хиросиму и Нагасаки, но вспомнил про РФ Фото: Алексей Баранов На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил скорбь по поводу трагедии, но не упомянул США как страну, сбросившую бомбу. Об этом сообщает РИА Новости. «В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», — заявил Кисида, слова которого приводит агентство. В своей речи Кисида также отметил гипотетические угрозы со стороны России, связанные с использованием ядерного оружия. Траурная церемония проходила в Парке мира в Хиросиме и транслировалась в прямом эфире, отмечая 79-ю годовщину со дня атомной бомбардировки. В августе 1945 года в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществленных американскими военными, погибли сотни тысяч японцев, в основном мирных жителей. Эти события стали одними из самых трагических в истории человечества и привели к ежегодному проведению «Церемоний мира» в годовщину бомбардировок. В контексте обсуждения ядерного оружия и его применения, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия придерживается своей ядерной доктрины, которая допускает использование ядерного арсенала лишь в исключительных случаях. Путин уточнил, что такие ситуации в настоящее время не наступили и Москва «не бряцает ядерным оружием». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил скорбь по поводу трагедии, но не упомянул США как страну, сбросившую бомбу. Об этом сообщает РИА Новости. «В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», — заявил Кисида, слова которого приводит агентство. В своей речи Кисида также отметил гипотетические угрозы со стороны России, связанные с использованием ядерного оружия. Траурная церемония проходила в Парке мира в Хиросиме и транслировалась в прямом эфире, отмечая 79-ю годовщину со дня атомной бомбардировки. В августе 1945 года в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществленных американскими военными, погибли сотни тысяч японцев, в основном мирных жителей. Эти события стали одними из самых трагических в истории человечества и привели к ежегодному проведению «Церемоний мира» в годовщину бомбардировок. В контексте обсуждения ядерного оружия и его применения, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия придерживается своей ядерной доктрины, которая допускает использование ядерного арсенала лишь в исключительных случаях. Путин уточнил, что такие ситуации в настоящее время не наступили и Москва «не бряцает ядерным оружием».