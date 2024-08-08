В Совбезе раскрыли, зачем Украина напала на Курскую область

Медведев: атакуя Курск, Украина пытается показать хозяевам остатки свох сил
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Украина атакует Курскую область, чтобы убедить Запад поставлять им оружие, заявил Дмитрий Медведев
Украина атакует Курскую область, чтобы убедить Запад поставлять им оружие, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина, атакуя Курскую область, пытается выгодно показать остатки своих сил западным хозяевам, чтобы получить деньги и оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния», — написал Медведев в своем telegram-канале. Киев, по словам зампреда, пытается оттянуть часть сил в Курск и Белгород. Он дополнил, что необходимость серьезного урока произошла и нужно уничтожать врага.

Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Сейчас в регионе идут бои. Подробнее — в сюжете URA.RU. 

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Украина, атакуя Курскую область, пытается выгодно показать остатки своих сил западным хозяевам, чтобы получить деньги и оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния», — написал Медведев в своем telegram-канале. Киев, по словам зампреда, пытается оттянуть часть сил в Курск и Белгород. Он дополнил, что необходимость серьезного урока произошла и нужно уничтожать врага. Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Сейчас в регионе идут бои. Подробнее — в сюжете URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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