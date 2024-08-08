В Совбезе раскрыли, зачем Украина напала на Курскую область

Украина, атакуя Курскую область, пытается выгодно показать остатки своих сил западным хозяевам, чтобы получить деньги и оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния», — написал Медведев в своем telegram-канале. Киев, по словам зампреда, пытается оттянуть часть сил в Курск и Белгород. Он дополнил, что необходимость серьезного урока произошла и нужно уничтожать врага.
Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Сейчас в регионе идут бои. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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