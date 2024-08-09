Вода из миасского озера хлещет по автодороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе (Челябинская область) вышедшее из берегов озеро Сырыткуль сняли на видеокамеру. Как видно в ролике, вода хлещет через край и переливается через дорогу.

«Вода выливается на дорогу. Дорога перекрыта. Образовалась пробка из машин», — сообщила URA.RU читательница.

Вода продолжает покидать озеро. Она перетекает через дорогу. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, следом вода попадает в два разреза, которые представляют из себя бывшие выработки.

О выходе озера из берегов пресс-служба МЧС по региону сообщила 9 августа в 11 часов 40 минут. О том, что такое может произойти, власти заранее обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Алексея Фартыгина. Дамбу начали укреплять заблаговременно, чтобы минимизировать ущерб. Движение по дороге закрыли, а жителей двух поселков предупредили о возможной эвакуации. Для них готовы эвакопункты в школе № 10 на улице Циолковского 14, и детский центр «Юность» на проспекте Макеева, 39.