В Миассе сняли на камеру выход озера из берегов. Видео

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Река Ай. Челябинск , вода, водоем, паводок, река ай
Вода из миасского озера хлещет по автодороге Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе (Челябинская область) вышедшее из берегов озеро Сырыткуль сняли на видеокамеру. Как видно в ролике, вода хлещет через край и переливается через дорогу.

«Вода выливается на дорогу. Дорога перекрыта. Образовалась пробка из машин», — сообщила URA.RU читательница.

Вода продолжает покидать озеро. Она перетекает через дорогу. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, следом вода попадает в два разреза, которые представляют из себя бывшие выработки.

О выходе озера из берегов пресс-служба МЧС по региону сообщила 9 августа в 11 часов 40 минут. О том, что такое может произойти, власти заранее обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Алексея Фартыгина. Дамбу начали укреплять заблаговременно, чтобы минимизировать ущерб. Движение по дороге закрыли, а жителей двух поселков предупредили о возможной эвакуации. Для них готовы эвакопункты в школе № 10 на улице Циолковского 14, и детский центр «Юность» на проспекте Макеева, 39.

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В Миассе (Челябинская область) вышедшее из берегов озеро Сырыткуль сняли на видеокамеру. Как видно в ролике, вода хлещет через край и переливается через дорогу. «Вода выливается на дорогу. Дорога перекрыта. Образовалась пробка из машин», — сообщила URA.RU читательница. Вода продолжает покидать озеро. Она перетекает через дорогу. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, следом вода попадает в два разреза, которые представляют из себя бывшие выработки. О выходе озера из берегов пресс-служба МЧС по региону сообщила 9 августа в 11 часов 40 минут. О том, что такое может произойти, власти заранее обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Алексея Фартыгина. Дамбу начали укреплять заблаговременно, чтобы минимизировать ущерб. Движение по дороге закрыли, а жителей двух поселков предупредили о возможной эвакуации. Для них готовы эвакопункты в школе № 10 на улице Циолковского 14, и детский центр «Юность» на проспекте Макеева, 39.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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